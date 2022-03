Un pullman del Ctm si è scontrato nel primo pomeriggio con una Fiat 500 in via della Pineta all’incrocio con via Milano. Per cause ancora in fase di accertamento, un autobus della linea 3 in transito nella via della Pineta si è scontrato con la 500 all’incrocio con la via Milano. Il conducente della Fiat 500, un ragazzo cagliaritano di 31 anni, è stato soccorso da personale del 118 e trasportato all’ospedale Brotzu in codice rosso. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi del sinistro stradale e i Vigili del Fuoco.

