Stritolati da caro gasolio e dalle restrizioni taxi, minibus, servizi navetta e le altre imprese che in Sardegna si occupano di trasporto alle persone chiedono – per sopravvivere – che venga introdotto il cosiddetto “carburante professionale”, con prezzo calmierato alla pompa (come già avviene per il carburante agricolo) e un credito d’imposta sui costi di acquisto del carburante.

Lo si legge in una nota di Confartigianato Imprese Sardegna.

Come si evince dal Dossier sul settore del trasporto terrestre di passeggeri nell’Isola, realizzato dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, sui dati Movimprese del primo trimestre 2021, sono 717 le imprese di trasporto persone in Sardegna: taxi, minibus per il noleggio di autovetture con conducente, servizi trasporto autobus, scuolabus e servizi navetta per transfer, che continuano a soffrire del caro gasolio, dell’onda lunga della pandemia e delle restrizioni al turismo e ai viaggi di lavoro.

L’82% di queste aziende sono artigiane.

Nell’isola il settore ha quasi 4mila addetti, ma – denuncia Confartigianato, rischia di sparire anche sotto i colpi della concorrenza delle grandi compagnie straniere.

Per questo motivo, Confartigianato Trasporto Persone ha chiesto che il Governo si faccia interprete del forte disagio delle imprese, mettendo in campo strumenti che possano alleviare le gravi ripercussioni derivanti da questa tensione sui prezzi che, peraltro, non vede tregua nel breve periodo. Per l’Associazione è necessaria l’introduzione di una clausola di adeguamento dei costi di trasporto al costo del carburante; una

variazione automatica applicata alle voci tariffarie legate al trasporto, riconducibile al valore del prezzo medio mensile nazionale del carburante da autotrazione al consumo. Le imprese chiedono, inoltre, di prevedere l’introduzione del cosiddetto “carburante professionale”, con prezzo calmierato alla pompa, come già avviene per il carburante agricolo e un credito d’imposta sui costi di acquisto del carburante.

