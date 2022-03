Il Cagliari è una delle squadre di calcio di Serie A che dà maggior spazio ai calciatori italiani senza affidarsi totalmente agli stranieri come fanno i grandi club. La classifica – come riporta il sito calcistico Calciocasteddu – è stata stilata dall’emittente Sky dopo le polemiche scaturite dall’esclusione della nazionale dai Mondiali che si svolgeranno a fine anno in Qatar.

Il problema è ormai annoso: nel campionato di serie A ci sono troppi stranieri e non si dà spazio ai giovani talenti nostrani. Ma questo non succede al Cagliari che – con il 60,22% del complessivo tempo in campo dato ai giocatori italiani – è secondo solo all’Empoli.

La situazione – stando a quanto spiegato a Sky da Marco Bellinazzo del Sole24Ore – è peggiorata a partire dal 2019: il decreto crescita prevedeva che dal maggio 2019 l’acquisto di un giocatore che nei due anni precedenti era stato all’estero, avrebbe fatto risparmiare al club il 50% dell’ingaggio. La norma ha fatto arrivare in Italia qualche straniero di qualità in più, ma a scapito dell’utilizzo dei giocatori italiani in campo: copsa che ha purtroppo intaccato la qualità della nostra Nazionale.

