Un automobilista in fin di vita e altri due trasportati al pronto soccorso in codice rosso. E’ il pesantissimo bilancio dell’incidente stradale che si è verificato ieri sera a Villacidro, sulla strada Provinciale 61, all’altezza di uno svincolo che collega a un’attività commerciale che tratta infissi e serramenti, dove per cause ancora da accertare una Fiat Doblò e una Giulietta Alfa Romeo si sono scontrate.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanluri, congiuntamente al personale sanitario del 118 che hanno soccorso gli occupanti, tutti feriti, e messo in sicurezza i veicoli e la sede stradale.

Risulta in condizioni molto gravi il conducente del Fiat Doblò, estratto dalle lamiere e subito affidato al personale sanitario. In codice rosso gli altri due occupanti dell’Alfa Giulietta. Tutti sono stati trasportati in ospedale dalle ambulanze giunte sul posto. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Villacidro che hanno provveduto alla gestione della viabilità stradale e la Polizia Locale per i rilievi di legge.

