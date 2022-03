Antonio Demelas, 69 anni, si trova ora in carcere con l’accusa di abusi sessuali su minore. L’uomo era stato indagato a giugno 2021 per omicidio volontario, in seguito alla scomparsa, il mese precedente, di Marina Castangia, la parrucchiera 60enne originaria di Cabras ma residente a Mogorella, di cui non si hanno ancora notizie.

I militari dell’Arma, secondo quanto riportato dall’Ansa, durante gli accertamenti per la scomparsa della donna, sono venuti a conoscenza di presunti abusi commessi dal 69enne su una bambina. Appena ne hanno avuto riscontro, le forze dell’ordine hanno tratto in arresto l’indagato.

Nei giorni scorsi, poi, si è tenuto l’interrogatorio di convalida, durante il quale l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ancora non è chiaro il collegamento tra la scomparsa della signora Castangia e gli abusi sulla piccola.

Le indagini dei carabinieri proseguono.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it