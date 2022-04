Inizia oggi con il Sassuolo la corsa del Cagliari verso la salvezza. I rossoblù – che scenderanno in campo alle 12,30 – cercheranno una vittoria alla Unipol Domus per affrontare con maggiore serenità domenica prossima 24 aprile (alle 18) la prima delle gare decisive, quella con il Genoa.

La società rossoblù ha abbassato i prezzi dei biglietti e i tifosi hanno preso d’assalto i botteghini. Ma non basterà il soldout di un pubblico che ha continuato a incoraggiare i rossoblù anche nei momenti di blackout, tanti, in questo strano campionato. Non basterà più neppure sperare nelle sconfitte dei competitors, che hanno fatto di tutto per mantenere in gioco i sardi. Ora servirà uno scatto di orgoglio di Joao Pedro, Pavoletti e compagni per uscire dalla palude.

Mazzarri, d’altronde, crede nei suoi ragazzi: “Sono convinto che faremo una gara gagliarda, importante, per arrivare all’obiettivo che sappiamo”, dichiara su L’Unione Sarda. Secondo il mister rossoblù nel girone d’andata il Cagliari è stato sfortunato ed avrebbe meritato almeno 4 o 5 punti in più. Ma ora non è più tempo per recriminare. Alla fine del campionato mancano sei partite e i conti si faranno allora. Oggi la sfida si chiama Sassuolo.

