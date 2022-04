L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha deciso di sporgere denuncia contro i titolari del circo attendato ad Iglesias per il reato di maltrattamento di animali ai sensi dell’articolo 544 del codice penale. La decisione è arrivata dopo la ribellione dei cittadini di Iglesias che ieri hanno denunciato la presenza di un elefante tenuto in un container senza neppure lo spazio per muoversi.

“Quando ci si deciderà a vietare i circhi con animali avremo fatto tutti insieme un passo verso la civiltà. Animali di questa portata tenuti in un container rappresenta una violenza inaudita, ci domandiamo anche se i controlli obbligatori dei veterinari dell’ASL avevano rilevato o meno questo maltrattamento- scrivono gli animalisti di AIDAA- in quanto questi controlli devono essere fatti appena il circo mette le tende, e se sono stati fatti chiediamo di sapere se questi maltrattamenti sono stati subito denunciati, perché in caso contrario la questione sarebbe veramente gravi e soprattutto- concludono gli animalisti- ci uniamo alla richiesta dei cittadini perché il sindaco vieti l’attendamento dei circhi con animali ad Iglesias.

