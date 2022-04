Amministrazione comunale ancora in azione per la trasformazione di Cagliari in Capitale Europea del Verde. Questa volta, come denuncia su Fb Valerio Piga (Difensori della Natura), le forbici implacabili degli operai addetti alla manutenzione del verde pubblico hanno colpito tra viale Cimitero e via Dante, all’altezza del Tribunale dei minori.

Come si evince dalle foto postate da Piga alcune potature selvagge impediscono anche di capire di che alberi si trattasse prima della capitozzatura: pini? Lecci?

