Il sindaco Paolo Truzzu, con ordinanza n. 34 del 29.04.2022, ha disposto che nella giornata del 1° maggio, dalle 8 alle 14, nelle strade e piazze cittadine nelle quali si snoda il percorso della manifestazione di Sant’Efisio, dall’area di partenza in via Sant’Ignazio sino all’area di viale La Playa e nel raggio di 50 metri dalle aree di transito, il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche contenute in contenitori di vetro o in lattine, da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali ed artigianali.

La somministrazione dovrà avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande dovranno essere somministrate direttamente. Il divieto non si applica nel caso di consumo all’interno dei pubblici esercizi o degli spazi pubblici dati in concessione.

Gli esercenti quindi dovranno custodire i contenitori vuoti evitandone l’asporto.

Gli stessi divieti di vendita ed obblighi saranno disposti anche nella giornata del 30 aprile dalle 20 alle 24 in piazza del Carmine; nella giornata del 1° maggio dalle 17 alle ore 24 in piazza del Carmine e dalle 10 alle ore 24 nella terrazza del Bastione di San Remy; nella giornata del 4 maggio, dalle 18 alle ore 24, lungo il percorso della manifestazione dal viale La Playa a via S.Efisio e nel raggio di 50 metri dalle aree di transito.

