Secondo fonti non ufficiali, l’allenatore del Cagliari Walter Mazzarri sarebbe stato licenziato e non esonerato. Ad ora, non ci sono notizie certe, ma all’origine della decisione da parte della società calcistica ci sarebbe un duro scontro avvenuto negli spogliatoi con i rossoblù e il presidente Tommaso Giulini.

“Spogliatoio di vermi”, avrebbe detto riferendosi alla squadra cagliaritana. Reazione tutta da verificare e analizzare per capire se c’è il tanto per passare per vie legali.

In questo momento, secondo fonti vicine alla presidenza, sarebbe in corso un procedimento di sospensione dall’incarico.

