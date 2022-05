“La mancanza di una chiara strategia da parte del Governo sta mettendo a rischio le potenzialità di sviluppo della filiera dell’idrogeno verde assieme alle ingenti risorse messe a disposizione dal Pnrr. Cingolani e Giovannini devono sbloccare le attività attraverso il coordinamento degli interventi e il coinvolgimento delle imprese”. Lo afferma Andrea Vallascas, deputato di Alternativa, che ha presentato un’interrogazione ai ministri della Transizione ecologica e delle Infrastrutture e mobilità sostenibili in merito a uno studio elaborato dall’Osservatorio delle Associazioni europee di professionisti e imprese (AEPI) dal quale emerge un quadro preoccupante sui ritardi nei progetti del Pnrr.

“In particolare – spiega Vallascas – sono a rischio i progetti riferiti all’energia rinnovabile, all’idrogeno, alla rete e alla mobilità sostenibile. Mentre vanno a rilento, gli interventi infrastrutturali e ambientali”.

“Tutto questo – aggiunge – a causa della mancanza di una visione d’insieme da parte dei ministri maggiormente interessati, Cingolani e Giovannini, e dell’assenza di un coordinamento in grado di accelerare gli interventi previsti per sostenere i comparti. Una carenza organizzativa che si manifesta nell’inadeguatezza dell’informazione attorno ai progetti, dei quali spesso si sa poco, salvo poi subire improvvise accelerazioni che disorientano gli operatori del settore, non coinvolti anticipatamente”.

“I ritardi nello sviluppo dell’idrogeno verde – prosegue l’esponente di Alternativa – si registrano soprattutto nei settori hard-to-abate, nell’ambito della realizzazione degli elettrolizzatori e nelle stazioni di rifornimento per i mezzi pesanti alimentati ad idrogeno verde”.

“In questo modo – conclude Vallascas – si rischia di compromettere, assieme al processo di transizione, lo sviluppo di una filiera italiana competitiva visto che ritardi e difficoltà esistenti non consentono concretamente alle imprese e agli operatori del settore di competere in maniera efficiente ed efficace, rispetto agli altri partner europei”.

