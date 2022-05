Inseguimento stradale ieri sera per le strade di Pirri. Gli agenti della Polizia Locale, impegnati in un posto di blocco in via Cadello, hanno intimato l’alt al conducente di una motocicletta, il quale per tutta risposta si è dato alla fuga. Ne è nato un rocambolesco inseguimento per le vie di Pirri, in particolare tra la via Santa Maria Chiara, che veniva imboccata contromano, e le vie limitrofe. Il motociclista è riuscito a fare perdere momentaneamente le tracce ma è stato rintracciato subito dopo a Monserrato, presso la sua residenza.

Dagli accertamenti è emerso che il centauro, un ragazzo 23 enne di Monserrato, era sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita e la motocicletta, sprovvista di assicurazione, risultava essere già sottoposta a sequestro. Il conducente è stato denunciato per la reiterazione della guida della patente nel biennio e per resistenza a pubblico ufficiali.

Sempre ieri gli Agenti del nucleo pronto intervento della Polizza Locale di Cagliari, durante l’attività quotidiana di controllo del presidio del territorio, hanno effettuato altri posti di controllo stradale nelle principali arterie cittadine: durante il servizio sono state sorprese tre persone risultate prive di patente di guida per il veicolo condotto. Uno di questi, un cagliaritano di anni 41, risultava essere stato già sanzionato per la stessa infrazione nel 2020 e per questo motivo sarà deferito all’autorità giudiziaria. Inoltre tutti e tre i veicoli condotti dai rispettivi conducenti privi di patente risultavano sprovvisti di copertura assicurativa, pertanto venivano sottoposti a sequestro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it