Bisognerà attendere l’ultimo minuto per conoscere la sorte dei rossoblù in questo difficilissimo campionato di Serie A. Venezia-Cagliari e Salernitana-Udinese – i match che sanciranno la terza squadra che farà compagnia a Venezia e Genoa in serie B saranno infatti le ultime due partite della serie A 2021/2022. L’appuntamento è per domenica 22 maggio alle 20.45. I tifosi rossoblù, amareggiati dalla sconfitta casalinga di ieri contro l’Inter, dovranno soffrire dunque fino all’ultimo minuto di campionato.

