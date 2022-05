Il prossimo 25 maggio l’Amministrazione comunale di Sassari celebrerà il centenario della nascita dell’illustre concittadino Enrico Berlinguer con due iniziative. Per onorarne la figura, alle 12,30 sarà scoperta una targa commemorativa a cura dell’artista Igino Panzino, di fronte alla casa natale, in viale Dante Alighieri 15. A seguire, al CineTeatro Astra, in corso Francesco Cossiga, andrà in scena l’opera inedita di Cosimo Filigheddu “La partenza di Enrico”, prodotta dalla Compagnia Teatro Sassari, incentrata sull’addio del giovane Berlinguer alla sua città, nel 1944, per trasferirsi a vivere a Roma, dove si svilupperà la sua fondamentale esperienza umana e politica. Le iniziative sono coordinate in collaborazione con l’associazione culturale Access.

