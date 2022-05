Il 10LAB di Sardegna Ricerche, il primo science centre della Sardegna che promuove la divulgazione scientifica in modo creativo, compie cinque anni e dopo due anni di attività in cui ha sviluppato anche strumenti e canali digitali durante la pandemia, ora celebra il ritorno alla presenza con il suo evento più conosciuto e caratterizzante: Inventori in Famiglia.

Due giornate di festa, sabato e domenica 21 e 22 maggio prossimi a Sa Manifattura di Cagliari, dove tra colori, creatività e invenzioni bizzarre e geniali il team di animatori scientifici del centro farà scoprire i lati sorprendenti della scienza e della tecnologia a bimbi, ragazzi, mamme e papà, nonni e nonne, zii, cugini e amici.

Inventori in famiglia è un evento dove si racconta la scienza in modo originale e diverso dal solito dove l’arte si lega alla tecnologia e dove si sprona continuamente a inventare qualcosa di nuovo, a scambiarsi idee e osservare il mondo in modo diverso dal solito. L’obiettivo del 10LAB è stimolare le competenze chiave legate all’innovazione come creatività, problem solving, capacità di lavorare in gruppo e mettersi in gioco.

Per questo lo spazio di Sa Manifattura a Cagliari dal pomeriggio di sabato (dalle 15 alle 19) e fino a domenica 22 (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19) sarà invaso da materiali colorati e d’uso comune, postazioni di lavoro, un palco, due science room dedicate agli esperimenti.

In particolare, nella corte esterna sarà presente un’area Tinkering, uno spazio dove scatenare la propria creatività e risolvere sfide tecnologiche in maniera davvero originale, mettendosi in gioco, costruendo e pensando sia con la testa che con le mani. All’Experimentarium largo agli esperimenti condotti sul palco da ospiti d’eccezione, come gli animatori di Fosforo, il collettivo che organizza a Senigallia uno dei Festival della Scienza più importanti d’Italia. E ancora la Galleria Rompicapo, una serie di giochi matematici che metteranno alla prova l’ingegno per trovare, da soli o in compagnia, la giusta soluzione per risolverli. Spazio alla creatività anche con il Science Busking, dove la scienza diventa pretesto per divertirsi e lasciarsi coinvolgere.

