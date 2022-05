Lunedì 30 maggio sarà operativo il servizio di test rapidi offerti da Lila Cagliari. Gli operatori volontari offriranno gratuitamente il test rapido per Hiv, Hcv e Sifilide a chiunque deciderà di prenotarsi telefonicamente al numero 0707968445. Per accedere al servizio offerto dai volontari è necessario prenotare al centralino Lila aperto anche oggi e domani, dalle 18 alle 20.

“Rispondiamo alle richieste delle persone che hanno scelto il nostro servizio di screening per la salute sessuale con oltre 300 test eseguiti dal nostro staff sanitario nei primi mesi del 2022” ha spiegato Giacomo Dessì, responsabile dei servizi di test di Lila Cagliari. “Le richieste sono tante, grazie alla caratteristica del servizio non formale, gratuito e non giudicante e grazie alla semplicità di accesso: apertura serale e notturna, prenotazione telefonica e nessuna prescrizione medica”.

Il servizio di test rapido gestito esclusivamente da volontari e aperto dal 2016 ha ricevuto 1189 persone e ha erogato finora 2253 test complessivi per Hiv, Hcv e Sifilide.

