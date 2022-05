Sabato 28 maggio dalle 10,30 in piazza Repubblica di fronte al Tribunale di Cagliari si svolgerà la manifestazione “Gli alberi non si tagliano ma si amano” promossa da Valerio Piga dei Difensori della natura in collaborazione con Sardegna Pulita, Donne Ambiente Sardegna, Green Stuff, Comitato Globuli verdi Sardegna. Si ritroveranno associazioni, comitati e tutti i cittadini critici sulla gestione del verde urbano da parte dell’amministrazione comunale attuale.

Una manifestazione pacifica dove ogni cittadino potrà esprimere il suo dissenso con striscioni e cartelli, per poi spostarsi in viale Cimitero per abbracciare simbolicamente le decine di pini che per via dei lavori della metro, potrebbero essere totalmente eliminati, insieme alla quarantina di alberi presenta nella viale Diaz. Le associazioni denunciano “una politica scellerata di tagli e potature indiscriminate che stanno avvenendo in molte zone della città”.

Il Comitato Globuli verdi per l’occasione raccoglierà le firme per un Regolamento del verde che è stato già presentato al Comune di Cagliari.

