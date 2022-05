Con l’aumento delle temperature in arrivo su tutta l’Isola, il taglio delle chiome dei ficus cagliaritani tornano al centro del dibattito in Consiglio comunale. A farsi sentire, in questa occasione, è la consigliera Francesca Mulas, all’opposizione con il gruppo dei Progressisti: “ ‘I ficus di viale Trieste riavranno la loro chioma entro la fine dell’estate, così come le jacarande del Largo Carlo Felice’. Così Claudio Papoff, dirigente del Servizio verde pubblico al Comune di Cagliari, ha risposto alle mie perplessità sulle potature (estreme) sugli alberi della nostra città nei giorni scorsi durante una seduta della Commissione consiliare sul Verde”, scrive in un post sulla sua pagina Facebook.

“Fine estate. Ci attende una stagione torrida – continua Mulas -, con cittadini e turisti che si muovono in una città bollente senza il solito riparo dell’ombra. Ma tranquilli, entro qualche mese sarà tutto ok. Cagliari, candidata European Green Capital 2022”.

