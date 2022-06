Ennesimo brutto incidente sulla strada litoranea del Poetto di Quartu. Nel primo pomeriggio. Per cause ancora da accertare, un uomo a bordo di un’autovettura ha perso il controllo finendo su un lampione dell’illuminazione pubblica dello spartitraffico centrale subito dopo la rotatoria che collega Margine Rosso e la statale 554.

La sala operativa 115 che ha ricevuto la richiesta di soccorso ha inviato sul posto una squadra di pronto intervento della sede centrale del Comando dove gli operatori stanno provvedendo alla messa in sicurezza del veicolo, della sede stradale, anche a causa di una perdita di gasolio dall’autovettura un pericolo per la viabilità dei veicoli in transito. Sul posto presenti anche gli operatori sanitari inviati dal 118 con un’ambulanza che tempestivamente hanno effettuato dei controlli al conducente che fortunatamente non ha riportato danni o ferite. Non risultano altre persone o veicoli coinvolti. Una corsia di marcia è stata temporaneamente interdetta per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it