Un 33enne di origine gambiana è stato arrestato intorno alle 5.30 di questa mattina dai poliziotti della Squadra Volanti per rapina impropria. A chiedere aiuto alla Polizia tramite il 113 è stato un giovane che era stato appena scippato della sua catenina d’oro in via Caprera. Il ragazzo, restando in contatto telefonico con l’operatore del Centro Operativo della Questura, ha fornito la descrizione del soggetto e i movimenti dello stesso, consentendo alle Volanti immediatamente intervenute di intercettarlo subito nella via Asproni.

Il rapinatore ha tentato di nascondersi ai poliziotti, rannicchiandosi sotto un’autovettura, rendendo difficoltoso il controllo da parte degli agenti, avventandosi con violenza verso di loro e cercando di colpirli con calci e pugni, fino a che non è stato messo in sicurezza all’interno dell’auto di servizio.

L’uomo aveva occultata nella tasca dei pantaloni la catenina d’oro oggetto della rapina.

Gli investigatori della Squadra Mobile stanno svolgendo accertamenti su pregressi e recenti simili episodi, di cui stesso soggetto è sospettato essere l’autore. L’uomo è stato arrestato per rapina impropria e nella mattinata si è tenuta l’udienza di convalida per direttissima.

