Sfreccia con la moto alla velocità di 174 chilometri all’ora e viene immortalato inesorabilmente dal telelaser di una pattuglia della Polizia di Stato sistemata sulla statale 125. Ma si sa i mezzi digitali sono più immediati e performanti di quelli analogici. Per questo, siccome lo Speedy Gonzales su due ruote non si è fermato all’alt della pattuglia, la Polizia di Stato ha dovuto inseguirlo per ben 12 sulla statale 125 orientale sarda per fermarlo materialmente: il conducente, un trentenne di Milano è stato bloccato da una pattuglia del distaccamento della Polizia Stradale di Lanusei. Oltre ad essere sfrecciato ad una velocità di ben 60 chilometri orari superiore a quella consentita, il motociclista aveva pure la patente scaduta.

