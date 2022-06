A partire da oggi, lunedì 20, e sino a domani, martedì 21 giugno 2022, lo svincolo dell’Asse Mediano, direzione via Dei Valenzani, sarà chiuso dalle 20 alle 6 del giorno successivo. La decisione si è resa necessaria per consentire lo svolgimento in sicurezza di urgenti lavori di manutenzione.

