La denuncia arriva da un ciclista che stava percorrendo la pista lungo lo stagno di Molentargius, finché a un certo punto si è dovuto fermare: di fronte a sé un tratto di strada del tutto inagibile per via di lavori in corso.

Il punto, però, come sottolinea lo stesso ciclista, è che l’intervento non è segnalato con nessun cartello e dunque potrebbe risultare anche pericoloso per chi percorre il tratto sulle due ruote e, distratto, potrebbe anche finirci dentro.

