Ancora due settimane di riposo e poi si riparte. I calciatori del Cagliari si danno appuntamento per domenica 3 luglio ad Asseminello, per iniziare la preparazione pre-campionato.

A fine mese, poi, sono già previste anche due amichevoli: con Strasburgo e Leeds. Le trattive sono ancora in corso, quindi è ancora presto per fare una lista di convocati. L’unica certezza resta l’allenatore, Fabio Liverani.

Il mercato aprirà ufficialmente il 1° luglio, con tanti giocatori in uscita: il primo è Raoul Bellanova, che verrà dato in prestito all’Inter con diritto di riscatto per una trattativa da 10 milioni, di cui 3 andranno alla società rossoblù. La società sta ancora valutando cifre e garanzie in vista della ripartenza.

Intanto il club di Berlusconi contratta per Joao Pedro, Cragno, Carboni e Nandez. Il centrocampista uruguaiano però piace anche alla Juventus, pronta a facilitare il passaggio nel Cagliari di Di Pardo e Brunori. Per il centrocampo e l’attacco mister Liverani attende il ritorno di Tramoni dal Brescia e Cerri dal Como.

