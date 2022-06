Ci si sarebbe aspettato un passo in avanti. O almeno un riconoscimento ufficiale per la più grande scrittrice italiana del Novecento. Invece le tracce per gli esami di maturità del 2022 confermano conformismo e banalità.

Si è pescato nella tradizione di Giovanni Pascoli de “La via ferrata”, mentre la società e la cultura portano avanti una rivoluzione linguistica sia sul piano formativo che estetico.

Se si untava a recuperare il romanzo di denuncia del verismo, perché non scegliere alcuni testi della Deledda, piuttosto che di Verga e della sua frusta “Nedda”?

È vero, anche di Verga si celebrano i cento anni. Ma non sarebbe stato più audace puntare sulla figura di una donna rivoluzionaria?

