Disponibile alla consultazione il nuovo Atlante demografico 2021 che fornisce al lettore un quadro statistico dettagliato della popolazione residente nei trentuno quartieri di Cagliari. La pubblicazione è divisa in due parti: nella prima vengono illustrati i dati sulla popolazione nella sua totalità mentre nella seconda sono contenuti i dati dei cittadini stranieri.

Il capoluogo sardo, alla fine del 2021, contava in totale 151.812 abitanti, con una differenza di 730 unità in meno rispetto all’anno precedente e dell’8,2% rispetto al 2002. In crescita, invece, il numero dei cittadini stranieri che sono passati a 9.227 residenti, con un incremento di 34 unità rispetto al 2020 (con un’incidenza del 6,08% sul totale della popolazione).

Tra le curiosità dell’Atlante c’è quella che riguarda l’età media dei cittadini italiani che è in crescita con 50,82 anni (50,54 nel 2020). In aumento anche quella dei residenti stranieri che sono passati da una media di 37,77 nel 2020 a 38,00 nel 2021. La maggioranza degli stessi ha scelto come quartiere in cui mettere le radici quello di Stampace (1.183), seguito da Villanova (872) e San Benedetto (778).

Ma com’è composta oggi, nel dettaglio, la popolazione cagliaritana? Tra i quartieri che registrano un maggior numero percentuale di bambini tra i 6 e i 10 anni ci sono il Borgo Sant’Elia (5,20%), Barracca Manna (4,51%), Is Campus-Is Corrias (4,50%) e Stampace (3,92%). Per quanto riguarda i giovani di età compresa tra i 19 e i 25 anni, in piena “età universitaria” il Nuovo Borgo Sant’Elia è al primo posto con l’8,17% dei residenti, seguito dal Poetto (7,10%), il Borgo Sant’Elia (6,81%), Barracca Manna (6,56%) e San Michele (6,27%). I residenti di età superiore ai 26 anni preferiscono il quartiere Castello (85,15%), La Vega (84,41%), Sant’Avendrace-Santa Gilla (84,20%) e il CEP (84,17%).

Al contrario, l’indice di vecchiaia più alto registrato nel 2021 è al CEP (536,15), seguito da Mulinu Becciu (439,86), Genneruxi (424,17), La Vega (411,74).

