Il College universitario Sant’Efisio – ubicato nella struttura del seminario vescovile, quella che per moltissimo tempo, dopo la chiusura della sede di Cuglieri, ha formato i parroci di tutta la Sardegna – è stato riconosciuto come Collegio Universitario di Merito. Lo ha stabilito il Miur: è la prima struttura in Sardegna che può vantarsi di questo bollino nazionale di qualità.

Il College nasce molti anni fa con un’intuizione dell’allora vescovo di Cagliari monsignor Mani. Da allora la struttura ospita studenti provenienti da tutto il mondo. Ora l’ambito traguardo. L’iter è stato avviato dal 2020. Le caratteristiche decisive per il riconoscimento: la presenza di un comitato scientifico, l’ammissione regolata da un bando di concorso, la proposta di un progetto formativo personalizzato che preveda una frequenza di 50 ore per studente per i primi tre anni universitari e di 15 ore per gli anni successivi, le attività di orientamento al lavoro, la composizione internazionale della comunità studentesca, la presenza di almeno il 75% di studenti in possesso di una media accademica uguale o superiore alla media dell’ateneo di riferimento, la presenza di un responsabile delle attività formative.

Il complesso Sant’Efisio dispone di 110 camere singole con servizi privati e presto arriverà a 130. Attualmente la comunità studentesca è composta da 110 studenti, di cui 54 ragazzi e 56 ragazze, con un’età media di 22 anni. Il 78% proviene dalla Sardegna (32 dalla provincia di Oristano, 22 da Sassari, 15 dal Sud Sardegna, 13 da Nuoro, 4 da Cagliari), il 12% da altre regioni italiane (4 Lombardia, 3 Campania, 2 Piemonte, 2 Toscana, 1 Calabria, 1 Sicilia) e il rimanente 10% sono stranieri (5 Eritrea, 2 Spagna, 1 Guinea Equatoriale, 1 Israele, 1 Siria, 1 Ungheria), di cui 4 accolti come rifugiati grazie al progetto Unicore, realizzato insieme a Caritas italiana, all’Università di Cagliari e all’agenzia Unhcr.

