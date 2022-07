La stella del cinema hollywoodiano, Robert De Niro, è stato avvistato ieri in Sardegna, tra un selfie e una stretta di mano, mentre era in partenza dall’Aviazione generale dell’aeroporto di Olbia.

Ad immortalare il tutto è Barbara Molino, funzionario contabile del Consorzio di gestione Area Marina Protetta Tavolara – Punta coda cavallo.

L’attore e regista newyorkese doc, da quanto si apprende, ha girato l’Isola per qualche settimana, per le riprese della nuova stagione della sua serie tv “Searching for Italy”. In particolare, è stato a Cagliari e Alghero, ma fuori dal set ha voluto conoscere anche la cucina tipica gallurese, proprio nella zona di Olbia, da dove è ripartito in Italia.

Ma il miglior attore non protagonista non è stato l’unico vip ad essere sbarcato sull’Isola in questi giorni. Tra gli altri, anche il cestista dell’Nba per i Phoenix Suns, Chris Paul, e la bionda top model brasiliana Gisele Bündchen, da più di dieci anni in coppia con il mito del football americano, il quarterback Tom Brady. Tappa sarda anche per Nelson Piquet, il campione di Formula 1, finito di recente al centro delle polemiche per un commento omofobo nei confronti dell’avversario Hamilton.

