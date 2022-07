“Siamo donne, oltre le gambe c’è di più”, cantava nel 1991 a Sanremo, insieme ad una scatenata Jo Squillo. Ora per Sabrina Salerno, la cantante, show girl e attrice scoperta negli anni Ottanta da Claudio Cecchetto, oltre le gambe e il fisico che ancora mozza il fiato, c’è anche uno sviscerato amore per la Sardegna, dove è appena sbarcata per le vacanze estive.

Nei suoi social la bella show girl ha espresso entusiasticamente il suo apprezzamento per la terra sarda e su Instagram ha raccontato quali sono le sue mete preferite nell’arcipelago della Maddalena che la sta ospitando: Budelli e soprattutto la splendida Cala Coticcio, individuata con l’hashtag #Thaiti (è infatti soprannominata la Thaiti sarda per la sua acqua meravigliosamente limpida): “Uno dei posti più belli del mondo” scrive Sabrina sotto una foto in bikini che mette in evidenza la sua forma eccezionale. E nei commenti le fa eco, con tanto di rigoroso cuoricino, anche la collega e amica Jo Squillo: “Thaiti, è la mia preferita”.

