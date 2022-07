Il suo nome era rimasto legato a una spiacevole vicenda di cronaca per via di un molestatore che l’ha perseguitata per anni. Ma la pallavolista oristanese Alessia Orro è prima di tutto una grande campionessa. Ieri nel giorno del trionfo della Nazionale di volley, che battendo per 3-0 il Brasile ha vinto per la prima volta la Nations League, Alessia è stata premiata come migliore palleggiatrice del torneo.

