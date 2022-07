Nuovo meme virale per Nicolò Barella, dopo quello in Quirinale per la celebrazione della vittoria dell’Italia agli Europei. In quell’occasione la sua foto in abito e occhiali da sole al cospetto del presidente Mattarella aveva suscitato tantissime reazioni sul web. Questa volta a catturare l’attenzione della Rete è stata la reazione dell’ormai iconico centrocampista cagliaritano alle ammissioni di colpa del bomber Romelu Lukaku.

Quale è la tua sfida più importante?, chiede l’intervistatore a Lukaku. E l’attaccante belga dell’Inter risponde un po’ imbarazzato: “Quella di adesso. Sai, sono andato via… ho fatto male… no, Nico?”, quasi scusandosi con il compagno di squadra cagliaritano che reagisce con una espressiva alzata di spalle, quasi a dire: te l’avevo detto.

Un atteggiamento, quello del giovane calciatore cagliaritano, che denota già una fortissima personalità e grandi capacità di leadership all’interno dello spogliatoio nerazzurro, con i tifosi in visibilio che lo acclamano come leader della squadra e futuro capitano dell’Inter. Insomma, con la sua grinta dentro il campo e il suo simpatico atteggiamento guascone fuori dal rettangolo di gioco, Barella ha ormai conquistato la tifoseria interista e sta ormai facendo conoscere in tutto il mondo la spontanea “barra” tipicamente cagliaritana (az).

La reazione di Barella alle parole di Lukaku 😂 pic.twitter.com/t6Sp9Tip33 — Alessandro (@90ordnasselA) July 14, 2022

