Non si attenua l’ondata di caldo in Sardegna. Il week end alle porte dovrebbe registrare un parziale e temporaneo abbassamento delle temperature, ma sui settori meridionali ed orientali dell’isola i valori continueranno ad essere superiori alle medie stagionali, con massime fino a 33°C/35°C.

Le previsioni del meteorologo Rai Matteo Tidili, anticipate su FB, sono impietose. “All’inizio della prossima settimana (e almeno sino alle soglie del prossimo week end) – scrive Tidili – il caldo si intensificherà nuovamente e anche in maniera piuttosto vigorosa a causa dell’arrivo sulla penisola iberica del vortice depressionario legato all’ex uragano Danielle. L’evoluzione molto lenta di questo esteso e profondo motore depressionario determinerà quindi un prolungato afflusso di masse d’aria di origine sahariana estremamente calde per questo periodo. Vedremo poi se il prossimo fine settimana sarà in grado di riservarci finalmente un calo termico degno di nota”.

Questa – commenta ancora Tidili – è stata l’estate più calda mai registrata a livello europeo (di gran lunga peggiore rispetto a quella del 2021). “La temperatura media europea da giugno ad agosto è stata di ben 1,34°C superiore al valore climatologico di riferimento calcolato nel trentennio 1991/2020 con anomalie più marcate su penisola iberica, Francia, Italia ed estremo nord est europeo”.

