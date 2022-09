Tragedia questa mattina nella spiaggia di Porto Frailis, ad Arbatax. Un turista svizzero di 82 anni è morto stamattina dopo aver avuto un malore mentre faceva il bagno.

L’uomo, in vacanza con la moglie, ha chiesto aiuto al bagnino che, dopo averlo riportato in spiaggia, ha iniziato a praticargli le cure di primo soccorso. Nonostante l’intervento dei medici del 118 e dell’elisoccorso, per il turista non c’è stato nulla da fare.

