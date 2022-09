Una giovane modella ha denunciato nei giorni scorsi alla Procura di Milano un pr milanese accusandolo di averla picchiata, minacciata e costretta a prostituirsi sotto l’effetto di cocaina e benzedrine. La vicenda – racconta l’Ansa Sardegna – sarebbe avvenuta tra Milano e Porto Cervo a partire dal marzo del 2021, quando la ragazza, di origini italiane, ha deciso di stabilirsi a Milano per avviare la procedura della cittadinanza.

Era stata una conoscente a fare alla ragazza il nome dell’uomo, che lavorava come pr nel mondo della moda: quello che poi è diventato il suo aguzzino. La donna aveva inizialmente deciso di andare ad abitare a casa del pr, in un appartamento a pochi metri da un’agenzia di casting, e tra i due era nata una relazione che per la ragazza si è trasformata in un incubo.

Diventata completamente dipendente del partner, ossessionato dal sesso, la modella avrebbe iniziato ad assecondare qualsiasi sua richiesta. Stando alla denuncia, il pr l’avrebbe costretta ad avere rapporti sessuali con altri uomini, sotto l’effetto di cocaina e benzedrine. L’avrebbe picchiata e minacciata di rivelare ai familiari che si drogava. Sotto ricatto, la ragazza avrebbe vissuto per mesi quell’incubo tra Milano e Porto Cervo. Fino a quando, decisa ad andarsene dall’Italia, ha presentato denuncia tramite un legale ed ora è disposta a indicare i nomi di ogni persona coinvolta in questa vicenda.

