Mancano poche ore all’avvio del Grande Fratello Vip, e tra i partecipanti c’è anche la showgirl sarda Pamela Prati. Assunta agli onori della cronaca, negli ultimi anni, per una presunta finta relazione amorosa con un personaggio di fantasia chiamato Mark Caltagirone, adesso proverà a rilanciarsi provando a vincere la competizione della casa più seguita dagli italiani.

Sarà un modo questo per mettersi alle spalle una storia che ha fatto parlare tutta l’Italia e il cui esito è stato spiacevole. A tal punto che la Prati ha svelato di esser andata vicina al suicidio: “Quando ho realizzato che era tutta una finzione mi sentivo svenire. È stata una violenza psicologica terrificante. Non l’ho mai detto prima, ma ho anche pensato di togliermi la vita. La fine di una storia è sempre un trauma, ma scoprire che una persona addirittura non esiste è stato uno choc psicologico”

Ora il Grande Fratello Vip, dunque. La prima puntata andrà in onda questa sera, lunedì 19 settembre, a partire dalle 21.20 su Canale 5. In vista del suo ingresso, la showgirl sarda ha voluto lasciare un messaggio ai suoi fan su Instagram:

La sua partecipazione però non ha ottenuto i favori di addetti ai lavori e fan. Se per Orietta Berti “la Prati sta entrando nella casa perché in cerca di compagnia“, Maurizio Costanzo è stato più duro.

Nella sua rubrica sul settimanale Nuovo, il celebre conduttore televisivo delle reti Mediaset ha stroncato la Prati scrivendo: “Io di lei non mi fido, perché con il suo comportamento ha preso in giro i telespettatori. La vicenda del fantomatico fidanzato Mark Caltagirone credo sia stata una pagina squallida della tv, che non ha fatto bene a nessuno, soprattutto a lei“.

