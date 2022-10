La Disprassia oculare e di sguardo è la difficoltà nel programmare e organizzare i movimenti volontari e sinergici dei due occhi con l’impossibilità a dirigere l’attenzione visiva sugli stimoli di interesse. È un disturbo dell’età evolutiva e ha riflessi sul movimento, la coordinazione e l’attenzione, le capacità cognitive, il linguaggio e il lavoro scolastico.

Per conoscere meglio la disprassia e capire come affrontarla, l’associazione Per Piccoli Passi Sardegna ODV ha avviato una campagna di sensibilizzazione, patrocinata dalla Regione Sardegna, con la diffusione di materiale informativo e un ciclo di convegni dal titolo “La disprassia oculare e di sguardo, nuove frontiere e metodologie innovative per valutazione, trattamento e potenziamento percettivo, cognitivo e motorio”.

Gli eventi si terranno martedì 4 ottobre a Tempio Pausania, giovedì 6 a Macomer, sabato 8 a Nuoro e lunedì 10 ad Arzachena. I relatori principali saranno Elena Spigno, presidente dell’associazione, e Andrea Cagno, optometrista.

“La conoscenza della Disprassia è ancora poco sviluppata – spiega Elena Spigno – e il suo mancato riconoscimento può compromettere seriamente l’evoluzione e lo sviluppo di chi ne è affetto. Per questo promuoviamo una costante e attiva collaborazione nei territori della Sardegna“.

Secondo i dati nazionali, la Disprassia coinvolge il 6% della popolazione tra i 6 e i 15 anni, prevalentemente maschi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it