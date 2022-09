Il Cagliari ha ripreso nella giornata odierna, martedì 20 settembre, gli allenamenti. All’appello durante questa sosta dal campionato mancano soltanto gli effettivi chiamati dalle rispettive nazionali, in tutto sei giocatori.

Lapadula (Perù), Makoumbou (Repubblica Democratica del Congo) e Kourfalidis (Grecia U21) saranno impegnati in gare amichevoli. Obert giocherà con la Slovacchia in Nations League. Sul fronte Primavera sono stati invece convocati Palomba (Italia U20) e il nuovo arrivato Griger (Slovacchia U19).

Non convocati, e dunque a disposizione, i due nuovi capitani Rog e Nandez. Nessuna chiamata neppure per il terzino Di Pardo, poco utilizzato in questo primo scorcio di stagione.

(Foto credit: Cagliari calcio)

