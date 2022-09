Nuovo momento di paura questo pomeriggio quando una donna, al volante di una Fiat Panda, ha investito un uomo che attraversava le strisce pedonali in via Is Mirrionis.

Il pedone è stato trasportato prontamente al Santissima Trinità: secondo i primi rilievi, la bassa velocità dell’auto che l’investito ha evitato guai più seri. La donna invece è rimasta sotto shock per l’accaduto.

Sul posto una pattuglia della Polizia Locale ha compiuto tutti i rilievi.

