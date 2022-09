Un’officina abusiva allestita in un locale occupato senza autorizzazione. A peggiorare la posizione di un 66enne cagliaritano, il suo essere percettore del reddito di cittadinanza.

L’uomo, a seguito di un controllo eseguito dai Carabinieri e dalla Polizia Municipale nella mattinata di ieri, è risultato titolare di un’autofficina abusiva, dislocata in un’ area destinata ad uso comune di un edificio del quartiere Sant’Elia. I carabinieri della stazione di San Bartolomeo non hanno potuto fare altro che denunciare l’uomo per truffa aggravata, invasione di edifici e per illecito percepimento del reddito di cittadinanza.

Al 66enne è stata contestata l’irregolarità dell’attività di autoriparazione, con annessa sanzione pecuniaria e confisca delle attrezzature utilizzate per l’attività. Sono inoltre stati sequestrati alcuni bidoni contenenti rifiuti speciali per i quali sono in corso approfondimenti mediante il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri.

