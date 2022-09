A Facebook l’onore di lasciare un messaggio ad amici, parenti, conoscenti e tutti coloro che in questi giorni hanno pregato per suo figlio. Tiziano Luconi ha dedicato un post a Mattia, deceduto a seguito dell’alluvione che otto giorni fa ha invaso le Marche.

“Torneremo a girare in vespa e a tirar baci, Mattia saluta tutti, Vi vogliamo bene” ha scritto Luconi sul suo profilo Facebook. Il corpicino di Mattia è stato ritrovato nella giornata odierna dopo otto giorni di ricerche a 13 chilometri di distanza rispetto al punto in cui era finito in acqua assieme alla madre Silvia Mereu.

Col piccolo Mattia salgono a 12 i morti a seguito dell’alluvione. All’appello manca ancora Brunella Chiù, la 56enne che risulta ancora dispersa.

