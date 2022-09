“Le famiglie e chi va a fare jogging rischia di essere investito. C’è poco rispetto da parte di automobilisti e motociclisti“. La segnalazione è arrivata a Cagliaripad da diversi padri di famiglia e sportivi che abitualmente frequentano la passeggiata del Poetto, in zona Quartu.

Da tempo infatti pare che conducenti di auto e moto invadano la corsia destinata a pedoni e ciclisti, mettendo in pericolo l’incolumità delle persone.

“Abbiamo segnalato il fatto ai vigili, ci hanno detto che provvederanno” ci spiegano, “ma al momento l’inciviltà prosegue. Anche una passeggiata rischia di essere pericolosa, Questa è una zona che è stata pensata per chi vuole camminare in relax o fare un po’ di attività fisica. Vorremmo che fosse così e non aver paura di essere investiti“.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it