Fratelli d’Italia piazza il deputato uscente Salvatore Deidda, per il Pd torna in Parlamento l’ex segretario regionale Silvio Lai (al suo attivo una legislatura come senatore), e viene confermata Romina Mura. Forza Italia riconferma Pietro Pittalis, il Movimento 5 Stelle elegge la viceministra dello Sviluppo Economico Alessandra Todde e il senatore uscente Emiliano Fenu. In forse Francesca Ghirra, candidata per Alleanza Verdi Sinistra.

Sono questi i nomi degli eletti sardi con il proporzionale alla Camera.

Per il Senato approdano a Palazzo Madama il consigliere regionale Giovanni Satta, il coordinatore del Pd ed ex deputato Marco Meloni e il pentastellato Ettore Licheri.

La Todde e Licheri, eletti anche fuori dalla Sardegna, potrebbero lasciare spazio a chi li succede in lista.

