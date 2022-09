Nuova allerta meteo in Sardegna. La Protezione Civile avvisa infatti che nell’arco della giornata di domani, giovedì 29 settembre, sono previste nell’Isola precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità. Potranno inoltre essere associate intense raffiche di vento e grandine.

L’allerta meteo scatta dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 28 settembre 2022, e rimarrà in vigore per le successive 24 ore. La Protezione Civile contestualmente ha diramato anche un avviso di criticità per rischio idrogeologico e idrogeologico.

Per tutta la giornata di giovedì (0/24), sarà dunque allerta con codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali su Campidano, Iglesiente, Tirso e Logudoro e con codice arancio (criticità moderata) per rischio idrogeologico su Montevecchio-Pischinappiu.