Nuovo incidente strale sulle strade sarde. Questa volta, intorno alle 17:00, due auto sono state protagoniste di uno scontro frontale sulla strada complanare adiacente alla Statale 131 all’altezza del km 15.400 in territorio del comune di San Sperate CA,(lato direz.Sassari).

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, congiuntamente al personale sanitario, per estrarre i conducenti delle due auto, trasportati poi in ospedale in codice rosso, ma fortunatamente non in pericolo di vita.

Le cause dello scontro sono ancora da accertare. La strada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione stradale. Sul posto anche la Polizia Stradale del distaccamento di Sanluri per gli accertamenti e i rilievi di legge.

