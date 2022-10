“Prematuro parlare di alleanza mentre il PD sta lavorando ad una sua fase di rinnovamento interna che chiaramente comporterà dei cambiamenti. Come abbiamo già detto, non ci sono ad oggi le condizioni per dialogare con l’attuale dirigenza del PD. È venuta meno la fiducia ed ognuno si è assunto le proprie responsabilità di fronte al Paese”. Così la viceministra al Mise e vicepresidente del M5S Alessandra Todde su una possibile alleanza con i dem.

“Il M5S parla di temi, di agenda sociale, di contenuti, e non ci interessa minimamente parlare di poltrone o di improbabili cartelli elettorali. È chiaro – conclude Todde – che per quanto riguarda le partite regionali, dove in alcune governiamo col PD, arriverà il momento di tirare le somme coinvolgendo i territori e i cittadini”.

