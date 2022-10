Al debutto stagionale, la formazione di basket Techfind Selargius manca per un soffio i primi due punti stagionali. Le ragazze di coach Righi perdono 60-56 contro Firenze in una gara che ha visto le padrone di casa comunque condurre quasi per intero i 40 minuti, con un brivido finale nel quarto periodo.

Simone Righi, tecnico della Techfind, ha commentato: “Abbiamo giocato una partita sottotono, c’è tanto da migliorare, soprattutto a livello di spaziature offensive. Ripartiamo sicuramente da un ottimo ultimo quarto e dalla consapevolezza che con un approccio diverso e una partita giocata allo stesso livello per 40 minuti si possono fare grandi cose”.

(Foto credit: Techfind)

