Seconda vittoria consecutiva per il Cagliari Primavera guidato da Michele Filippi. I rossoblù hanno superato il Lecce per 1-0 con un gol del capitano Kourfalidis, decisivo anche stavolta per i 3 punti.

“Era una partita in cui avevamo chiesto alla squadra una prova di grande maturità, al cospetto di un avversario molto solido e protagonista di un ottimo avvio di campionato – ha spiegato il tecnico Filippi – Il primo tempo è stato di grande livello, l’unico rammarico è quello di non aver chiuso la gara come meritavamo. Nella ripresa abbiamo dimostrato grande solidità e ordine“.

(Foto credit: Cagliari Calcio)

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it