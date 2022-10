La Torres ferma la Lucchese per 0-0 e coglie il quinto risultato utile consecutivo nel girone B di serie C. Un buon punto per i sassaresi dopo la sconfitta in Coppa Italia con l’Olbia.

Gli uomini di mister Greco hanno frenato gli avversari grazie ad una partita di grande attenzione. Un solo rischio, nel finale, quando la Lucchese ha colpito una traversa.

“Abbiamo fatto una prestazione di spessore, ho avuto l’impressione di una squadra solida – ha commentato il tecnico rossoblù Alfonso Greco – È stata una partita dove forse nel secondo tempo potevamo sfruttare qualche ripartenza in più e far male alla Lucchese. Ci sono state un paio di situazioni dove potevamo gestire meglio la palla e concretizzare”

(Foto credit: Sandro Giordano)

