La Regione intervenga sull’agenzia Laore affinché anche le attività produttive del sud Sardegna possano beneficiare degli aiuti previsti per i danni causati dagli incendi boschivi nel mese di luglio 2021.

Lo chiede un’interrogazione del gruppo LADP al presidente della Regione Christian Solinas e all’assessora dell’Agricoltura Gabriella Murgia, prima firmataria la consigliera regionale Laura Caddeo di Demos.

“L’agenzia Laore Sardegna, dal 4 ottobre scorso, ha riaperto i termini di presentazione per le domande di aiuto relative ai danni causati dagli incendi boschivi che si sono verificati nei territori del Montiferru e dell’Alta Marmilla – si legge nella nota del gruppo – I contributi, il cui importo massimo è di 25mila euro, coprono, a titolo di rimborso per spese già sostenute, l’acquisto di foraggio e mangime per il bestiame, la riparazione e il ripristino di recizioni e impianti distrutti o danneggiati dal fuoco, aiutare gli apicoltori per la perdita di alveari”.

Però le condizioni di accesso agli indennizzi escludono il territorio del Sud Sardegna e in particolare quello di Decimoputzu, fortemente colpito in quei giorni da incendi che hanno causato gravi danni.

“Chiediamo che Solinas e Murgia spieghino perché il Sud Sardegna sia stato escluso dalla riapertura del bando – spiega la Caddeo – tutte le attività produttive danneggiate dal fuoco nell’estate 2021 possano presentare richiesta di indennizzo”.

