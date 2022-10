Ryanair ha presentato nella mattina di ieri le 23 nuove rotte che collegheranno l’aeroporto di Cagliari con il resto d’Italia ed Europa per la prossima stagione invernale.

A partire da ottobre 2022 fino a marzo 2023, la compagnia aerea low cost promette ben 180 voli a settimana, offrendo oltre il 10% di posti in più rispetto alla stagione invernale 2019. Ryanair ha inoltre garantito oltre 60 posti di lavoro diretti, altamente retribuiti, per lo scalo di Elmas.

I voli partiranno da 24,99 euro solo andata per l’intero periodo di riferimento. Come annunciato precedentemente dalla stessa compagnia infatti non sarà più possibile usufruire di tariffe super low cost: i voli a 9,99 euro per intendersi.

Le nuove rotte per l’Italia, collegheranno l’aeroporto di Cagliari verso: Bari, Bologna, Catania, Cuneo, Genova, Milano Bergamo, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Parma, Pisa, Roma Ciampino, Trieste, Torino, Venezia, Verona.

I voli per l’Europa saranno: Bruxelles Charleroi, Budapest, Cracovia, Londra Stansed, Malta, Parigi Beauvais, Siviglia.

